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Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama

Niğde Valiliği, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında olan ve şiddet sonucu öldüğü iddia edilen engelli M.Ç.'nin (9) epilepsi ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiğini ancak kurumda yapılan soruşturma sonucu çocuklara kötü muamelede bulunduğu saptanan 14 çalışanın tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:46, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:47
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Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında bulunan M.Ç. 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.Ç.'nin şiddet sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde Valiliği'nden bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"M.Ç. adlı çocuğumuzun otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, ölümün travmatik bir etkiden dolayı olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç. adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır. Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenerek vefat eden ve adı geçen bakım merkezinde hizmet sunulan 15 çocuğumuz ile 1 yetişkin engelli vatandaşımıza yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir. Bakım merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen toplam 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Valiliğimizce yaşanan bu üzücü olayla ilgili süreç, en başından itibaren hassasiyetle ve yakından takip edilmiştir. Devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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