Uzman Öğretmen Düzenlemesi Neden Gecikiyor?

18 Ekim 2024 de yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununa göre kariyer basamakları (uzman/başöğretmenlik) için yönetmelik düzenlemesi gerektiği noktasında ve süreç ile ilgili değerlendirmelerimizi daha önce yazmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html

https://www.memurlar.net/haber/1114634/omk-meclisten-gecti-simdi-ne-olacak.html

Kanunun üzerinden bir aydan fazla süre geçtiği halde yönetmelik halen yayımlanmadı.

Normal şartlarda uzman ve başöğretmenlik için başvuracak öğretmenlerin tazminatlarını 15 Ocak 2025 tarihinde almayı bekliyorlardı.

Bu süreci bekleyen 300 bin civarında öğretmen var. Büyük çoğunluğu başöğretmenlik için bekliyor çünkü kanunun geçici maddesine göre şu anda 20 yılını dolduran öğretmenler (şu anda uzman olup olmadıklarına bakılmaksızın) sadece sınavsız eğitimi tamamlayarak başöğretmen olabilecekler. Daha önce de belirttiğimiz gibi öğretmenler verilen/verilecek ünvanlardan çok bugün itibari ile 10.348 TL olan tazminatı (başöğretmenlik) almak için süreci beklemektedirler.

Çünkü ünvanların kazanılmasından sonrasına kadar (görev,yetki, sorumluluk) öğretmenler açısından anlamlı bir uygulama söz konusu değil.

Yönetmelik düzenlendikten sonra yönetmelikte yer alacak eğitim çalışmasının planlanması, başvuruların alınması, eğitimlerin tamamlanması (ki bunun için de zaman gerekecektir) da gerekiyor. Zaman bir hayli azalmış ve öğretmenlerin aleyhine hızla geçiyor. Eğer hızlı hareket edilirse tabi ki 15 Ocak 2025'e yetişir fakat bu hızla yetişmesi çok zor görünüyor.

Bakanlığın 300bin öğretmeni ilgilendiren bir konuda açıklama yapmaması da hayli düşündürücü. MEB'in bu noktada 24 Kasım'da bir açıklama yapacağı, adım atacağı öğretmenler odasında konuşulan bir başka konu.



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar