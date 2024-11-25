Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

İzmir'de hakeme saldıran amatör futbolcu tutuklandı.

İzmir'de amatör lig 7. grupta oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçında karşılaşmanın hakemi Berkay Türkekul ve 1'inci yardımcı hakem Abdulkadir Acar'a saldırıda bulunanlar arasında yer alan Limontepe Gençlikspor futbolcusu Celal Çolak (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saat 17.30'da oynanan Karabağlar Yeşilyurt Sahası'nda müsabakanın 90+2'nci dakikasında Efelergücü 3-2 galipken, Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt uyarısı ile iptal edildi.

HER ŞEY KIRMIZI KART ÇIKINCA BAŞLADI

90+3'üncü dakikasında Efelergücü takımı attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Son dakikalarda gelen golün ardından Limontepeli Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret ettiği iddiasıyla kırmızı kart gördü.

Alınan bilgiye göre Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da 76'ncı dakikada kırmızı kart gören E.Ç (17) saha dışından saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti.

Taraftarlar da sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar önce savcılığa, ardından tutuklama talebiyle 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.