Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde bilgi verdi.

Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine, bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.

Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele'ye Dair Mutabakat Zaptı ile somut adımları da atmaya başladık. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde, Bölgesel Yönetim ile de bölgenin huzura kavuşmasına yönelik yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadelemiz, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğimizin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de en üst düzeyde koruyor; Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır. Bu dönemin bir diğer somut gelişmesi de "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"na tekrar başlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'da gerçekleşen toplantıdan sonra, bu yıl 22 Nisan'da Atina'da, 6 Kasım'da da İstanbul'da iki toplantı daha gerçekleştirdik.

Orta Doğu'da devam eden kriz ortamından istifade etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini ve Ada'da yabancı ülkelerin artan hareketliliğini de yakından takip ediyoruz. Kafkasya'da bölgesel huzur ve istikrarın, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşması ile sağlanacağını, tekrar vurgulamak isterim.

İsrail'in bir yılı aşkın süredir barbarlık seviyesine varan saldırılarını sürdürdüğünü, masum Filistinlilere devlet terörü uyguladığını belirten Güler, İsrail'in bu saldırganlığının ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunun tüm bölgeyi büyük bir tehlikenin içine sürüklediğini ifade etti.

Bakan Güler, Türkiye'nin ilk andan itibaren İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve bölge geneline yayılmaması için uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ettiğini anımsatarak, "Yapılan çağrılara kulak tıkayan İsrail'in saldırılarını şimdi de Lübnan'a yöneltmesi ve İran ile yaşadığı gerginlik, bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır." diye konuştu.

Türkiye olarak bölgedeki gelişmeler çerçevesinde savunma ve güvenlik politikalarını çok yönlü bir şekilde tespit edip uyguladıklarını, gereken tedbirleri aldıklarını vurgulayan Güler, "Bu kaotik ortamdan istifadeyle Suriye harekat alanındaki düzensiz göç hareketlerine, Suriye'de ve Irak'ta demografiyi değiştirmeye, yapay ve uydu oluşumlar inşa etmeye yönelik hiçbir teşebbüse izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan'a insani yardımlar ulaştırmakta olduklarını aktaran Güler, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

- "Eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor"

Ordunun, üstlendiği tüm görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü daima diri tutması için eğitim ve tatbikatları da aralıksız icra ettiklerini belirten Güler, geçen yıl ekim ayından bu yana milli ve uluslararası ölçekte 174 tatbikat icra edildiğini, yıl sonuna kadar da 3 tatbikatın gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Güler, bugüne kadar başarıyla icra edilen NATO ve uluslararası tatbikatlarda, personelin sergilediği yüksek disiplin ile sahip olduğu eğitim seviyesinin en üst düzeyde takdir gördüğünü dile getirdi.

Tüm bu faaliyetlerin büyük bir başarıyla yerine getirilmesinde en önemli etkenin, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan personel olduğunu vurgulayan Güler, personelin niteliğini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda personel temin işlemlerini şeffaflık ve titizlik içerisinde, ilgili mevzuata uygun olarak devam ettirdiklerini aktardı.

Yaşar Güler, bu çerçevede Milli Savunma Üniversitesinin de bünyesinde bulunan Harp Enstitüleri, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının eğitim-öğretim görevlerini üstün bir gayretle ifa ettiğini belirterek, "Diğer yandan FETÖ ile kararlı mücadelemiz kapsamında, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir. Bundan sonra da adli makamlar ve devletimizin ilgili kurumlarından elde edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz"

Güler, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik vizyonu ve liderliğinde, savunma sanayisinde büyük yatırımlar yaptığını, hayata geçirdiği birbirinden kritik proje ve sistemlerle dünyada gıpta ile takip edilen müstesna bir konuma ulaştığını vurguladı.

Tasarımdan üretime Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği sistemleri, kardeş, dost ve müttefik ülkelere de ihraç ederek, ekonomiye de önemli katkılar sağlandığına işaret eden Güler, "Yerli, milli ve modern bir savunma sanayisine sahip olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini, en yeni teknolojilerle geliştirmek için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Bakan Güler, savunma sanayisinde ulaşılan bu üstün seviyeyi en yukarılara taşımanın yegane hedefleri olduğunu, sadece son bir yılda kara, hava ve deniz platformlarında hizmete alınan proje ve sistemlerin, bu konudaki kararlılığı açıkça ortaya koyduğunu belirterek, geçen hafta Bayraktar TB3'ün, milli gurur ve donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesinin, yerli ve milli savunma sanayisindeki adımların en son örneği olduğunu kaydetti.

MSB bağlısı askeri fabrikalar ile tersanelerin de savunma sanayisindeki ekosistemin ayrılmaz birer parçası olduğuna işaret eden Güler, imkan ve kabiliyetleri sürekli artırılan bu tesislerde, TSK'nın envanterindeki silah, araç ve gereçlerin üretim, modernizasyon, bakım ve onarımlarının en iyi şekilde yapıldığını anlattı.

Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı mümtaz seviyeyi ortaya koyan başta milli gemi ve milli denizaltı olmak üzere pek çok projenin Türk tersanelerinde yürütülmesinin, Fırtına Obüslerinin askeri fabrikalarda üretilmesinin büyük bir gurur vesilesi olduğunun altını çizerek, savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda ağustos ayında Aksaz Tersanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini, Mersin Tersanesi'ni hizmete aldıklarını anımsattı.

- "Çevre kirliliğinin önlenmesinde gerekli hassasiyet gösteriliyor"

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi'nin de faaliyetlerini üstün bir başarıyla sürdürerek yerli ve milli savunma sanayisine güzide katkılar sunduğunu belirten Güler, şirketin mühimmat üretimini geliştirmek üzere Kırıkkale'de yeni fabrikaların yatırım sürecine başladığını, ayrıca mevcut fabrikaların modernizasyonu ve kapasite artışına yönelik yatırımlarına da hız verdiğini kaydetti.

Güler, özellikle dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayisi alanında yapılan işbirliği anlaşmalarında Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin vazgeçilmez bir paydaş konumunda olduğunu ifade ederek, "Burada şu hususun çok iyi anlaşılmasını isterim ki savunma sanayisi ürünlerinin en büyük tedarikçisi olan Bakanlığımız, savunma ekosistemimize bütüncül bir anlayışla yaklaşmaktadır. Bu kapsamda alt inisiyatiflerimiz MKE ve ASFAT'ın gelişimi için çaba gösterirken, bu alanda faaliyet gösteren diğer firma ve kurumlarımızın da önlerini açmak için onlara her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Bakanlığın tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra, yaşanan afet ve acil durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler çerçevesinde arama, kurtarma, ulaştırma, güvenlik, barınma ve iaşe desteği sağladığını aktaran Güler, afet ve acil durum faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla 27 Ocak 2024'te bakanlık bünyesinde 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığının teşkil edildiğini hatırlattı.

Bakan Güler, tüm faaliyetlerinde olduğu gibi çevrenin korunmasında ve çevre kirliliğinin önlenmesinde de gerekli hassasiyeti gösterdiklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı oluşturulması kapsamında 37 il ve 43 lokasyonda Mehmetçik Hatıra Ormanı kurulmuş olup bu faaliyetin önümüzdeki dönemde 15 ilimizde daha yapılması planlanmıştır. Aynı şekilde uyguladığımız atık yönetimi çerçevesinde bu yılın ilk 8 aylık döneminde, 16 bin ton ekonomik değeri olan atıktan, Bakanlığımıza yaklaşık 114 milyon lira kaynak aktarılmıştır." ifadesini kullandı.

- "Sağlık hizmeti etkin ve kesintisiz yürütülüyor"

Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğünün de köklü mazisi, imkan, kabiliyetleri ve modern altyapısı ile uluslararası alanda seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Güler, "Bu kapsamda şanlı ordumuzun başta terörle mücadele harekatı olmak üzere, görev aldığı bütün bölgelerdeki faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu her türlü haritayla coğrafi veriyi etkin ve hızlı bir şekilde karşılamakta, pek çok kamu kurum ve kuruluşuna da destek sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.

Güler, "Muhaberesiz muharebe olmaz" düsturuyla elektronik harp, siber güvenlik ve haberleşme teknolojilerini her geçen gün daha da geliştirdiklerini aktararak, söz konusu teknolojilere yerli ve milli sahip olmanın Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırırken, güvenli bir savunma altyapısı için de vazgeçilmez önemde olduğunun altını çizdi.

Yaşar Güler, bu nedenle her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "siber vatanı" korumak ve bu alanda üstünlüğü tesis etmek için proaktif bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Asker alma işlemlerinin de etkin ve verimli şekilde yürütüldüğünü kaydeden Güler, bu işlemlerin artık çok rahat bir şekilde e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebildiğini anımsattı.

Bakan Güler, 2019'da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'ndan bugüne kadar 3 milyon 288 bin 512 yükümlünün faydalandığını aktararak, "Ayrıca 22 Mayıs 2024'te, '8510 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle topyekün savunma konsepti kapsamında, seferberlik planlamalarının etkin, modern, hızlı ve tüm kurumlarla işbirliği içerisinde yapılmasına devam edilecektir." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin askeri sağlık personeliyle Sağlık Bakanlığı personeli tarafından etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Güler, MSB ile ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında yapılan askeri öğrenci yetiştirme protokolü kapsamında, Bakanlık nam ve hesabına Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 846, Meslek Yüksekokulunda 150 olmak üzere toplamda 996 askeri öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydetti.

Güler, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı koruyucu kıyafet ve teçhizatın yerli ve milli olarak geliştirilmesi için yoğun bir gayret gösterildiğini anlattı.

- "Ordumuzun da etkin ve güçlü olması elzemdir"

Sayıştay Başkanlığının, TBMM'ye sunduğu "Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu"nda iki bulguya yer verdiğini hatırlatan Güler, söz konusu bulgulara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını, Sayıştay Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıldığını dile getirdi.

Yaşar Güler, başta Türkiye'nin yakın coğrafyası olmak üzere risk ve tehditlerin her zamankinden daha fazla hissedildiği bir süreçten geçildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, tarih boyunca karşılaştığı türlü sınamaları aşmanın ötesinde, zorlukları fırsatlara dönüştürebilmiş bir ülke olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Elbette ki bu kritik süreci de sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetler, köklü devlet geleneğimiz ve emsalsiz bir özveriyle görev yapan donanımlı personelimizin üstün çabalarıyla en güçlü şekilde atlatacağız. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için ordumuzun da etkin ve güçlü olması elzemdir. Bu çerçevede bakanlığımıza tahsis edilecek bütçe hayati önemdedir. Dolayısıyla 2025 yılı bütçe teklifimiz ile bakanlığımıza ayrılacak kaynakların her türlü tasarruf tedbirleri gözetilerek en iyi şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bu anlayışla hazırlanan bakanlığımızın 623 milyar 899 milyon 190 bin liralık 2025 Yılı Bütçe Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesabı takdirlerinize sunulmuştur."

Güler, MSB ve TSK olarak "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin savunması, vatandaşların güvenlik ve huzuru için büyük bir şevk ve gayretle çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla anan Güler, şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet yad etti.

Gazilere, şehit ve gazi ailelerine saygı ve şükranlarını sunan Güler, "Şu anda dahi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde destansı bir mücadele ortaya koyarak teröristlere göz açtırmayan kahramanlarımıza, aynı şekilde denizde, havada görev yapan ve pek çok coğrafyada şanlı bayrağımızı gururla temsil eden tüm personelimize üstün başarılar diliyorum." dedi.