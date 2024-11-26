Emekli madencinin başının kesilerek öldürüldüğü olayda gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
%0 Faizli 55.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emekli madencinin başının kesilerek öldürüldüğü olayda gelişme

Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının baltayla vücudundan kesilerek öldürülmesi olayında aralarında Keleş'in yengesinin de bulunduğu 9 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Savcı, tutuksuz 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 13:35, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 14:32
Yazdır

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde 2021 yılında; köyde ikamet eden emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanlık alanda cesedi bulundu. Ancak Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Keleş'in başının cesedin uzağındaki çukura gömüldüğü tespit edildi. Jandarma; yaşlı adamın vahşice öldürüldüğü olayın failini tespit etmek için çok sayıda kişiden parmak izi ve DNA örnekleri aldı.

Ekipler ormanda ve Keleş'in yakınlarına ait ikametlerde de soruşturmayı derinleştirdi. Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K.'nin evine ait fosseptik çukurda aramalar yaptı. Termal cihazlarla da yapılan aramalarda cinayette kullanılan baltaya ulaşılamadı.

Adliyeye sevk edilen erkek kardeş İbrahim K. ile 11 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Jandarmaya "Mustafa Keleş'i öldürdük" notu

Ekiplerin olayın failini tespit etme çalışmaları sürerken Sedat A.'nın adının yer aldığı "Mustafa Keleş'i öldürdük" yazılı jandarma karakoluna bırakıldı. Notları İbrahim K.'nin yazdığı ve hedef şaşırtmak için böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla İbrahim K., İbrahim K.'nin eşi Fatma K., köy sakinlerinden 7 şüpheli hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken tutuklu sanık İbrahim K. ise sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edildi.

Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet istedi

9 sanık hakkında yargılama süreci devam ederken Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan M.T. ile başı gövdesinden kesilerek öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa sundu. Mütalaada cinayeti Fatma K.'nın azmettirdiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; diğer sanıklar hakkında da "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaa sonrası Mustafa Keleş'in çocukları olayı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almalarını istedi. Tutuksuz sanık M.T. ise mahkemede beraatini talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunma hazırlanmasına yönelik süre verilmesi için ileri tarihe ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber