Adana Demirspor Mustafa Dalcı'yı göreve getirdi
Adana Demirspor, teknik sorumlu Serkan Damla'nın istifasının ardından sezon sonuna kadar Mustafa Dalcı'yla anlaştıklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 17:34, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:36
Adana Demirspor, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla istifa kararı almıştı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır."