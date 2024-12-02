Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, sektörün durumuna ve yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aratay, LPG'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliği sepetinde sadece yüzde 3'lük bir paya sahip olduğuna işaret ederek, "Buna karşın krizler, depremler, savaşlar gibi konularda bu pay, özellikle afetin meydana geldiği coğrafyada yüzde 100'e ulaşıyor. Dolayısıyla varlığı çok kıymetli bir ürün olmanın yanında, aynı zamanda erişebilir, güvenilir ve sürdürülebilir yakıt olma konusunda da emsalsiz olan bir ürün. Örneğin, 2023'deki büyük depremlerde afetin ilk sabahında bölgedeki en önemli temel ihtiyaç maddesi LPG'ydi. O gün o LPG'yi bulabilmek için Türkiye genelinde herkes seferber olduk. Türkiye'nin 81 ilinde kar, kış demeden çalışan yaklaşık 6 bin bayimiz ile sürdürülebilir hizmet vermeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yıllık 4,4 milyon ton tüketim ile küresel LPG sektörünün önemli oyuncalarından biri olduğunu vurgulayan Aratay, "Türkiye, küresel LPG piyasasında dünyanın sayılı pazarlarından bir tanesi. Özellikle yıllık 3,5 milyon tonu bulan otogaz tüketimi ile Rusya'nın ardından dünya genelinde otogazda en fazla LPG tüketin ülke olarak ikinci sırada yer alıyoruz. Bugün dünya genelinde 79 bin LPG istasyon bulunuyor. Bu LPG istasyonlarının yaklaşık 10 bin 700'ü bizim ülkemizde yer alıyor. Yine dünya genelindeki 27 milyon adet LPG'li aracın yaklaşık 5 milyonu ülkemizde bulunuyor. Türkiye olarak gerek istasyon gerekse de LPG'li araç sayısında dünyada ilk sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aratay, Türkiye'nin LPG pazarında geçen yıl satış bakımından iyi bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2023 LPG Sektörü verilerine göre, Türkiye'de geçen bir önceki yıla oranla tüplü LPG satışında yüzde 1,48, dökme LPG satışında yüzde 66,135 ve otogaz satışında yüzde 13,59'luk bir artış yaşandı. Genel itibariyle de LPG satışları toplamda yüzde 13,90 oranında arttı. 2024 yılında ise Ağustos ayı itibariyle satışlarda bir düşüş var. EPDK'nin açıkladığı 2024 yılı Ağustos ayı LPG raporuna göre, satış rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışında yüzde 5,80, dökme LPG satışında yüzde 37,34 ve otogaz satışında da yüzde 3,67'lik bir azalma var. Yine Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam LPG satışında ise yüzde 5,21 azalma olmuş. Bu yılın Ocak-Ağustos dönemine itibariyle de bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam LPG satışlarında yüzde 6,81'lik düşüş var."

- LPG'nin diğer yakıtlar ile karbon ayak izinin karşılaştırılması yapılacak

Dağıtım şirketleri olarak her şartta Türkiye'nin 81 ilinde bayileriyle kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet götürdüklerini aktaran Aratay, "Bu hizmetimiz sırasında farklı nedenlerden dolayı açığa çıkan tüplerimiz oluyor ve bunların başka bir ticari faaliyet konu edilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum, sektörümüze tüp tedariki konusunda zarar veriyor. Tüplerin takip edilmesine ilişkin karekod uygulaması konusunda ise sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışıyor, çözüm üretmeye gayret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Aratay, Türkiye'nin enerji arz güvenliği altındaki sepetinde LPG'nin sadece yüzde 3'lük paya sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşın krizler, depremler, savaşlar gibi konular gündeme geldiğinde, afetin yaşandığı o coğrafyada LPG yüzde 100'lük bir paya ulaşıyor. Diğer afetlerde de olduğu gibi Şubat 2023'teki büyük depremlerde daha afetin ilk sabahında bölgedeki en önemli temel ihtiyaç maddesi LPG'ydi. O gün deprem bölgesindeki insanlarımızın ihtiyacı olan LPG'yi bulabilmek için Türkiye genelinde bizler dahil herkes seferber oldu. Sektör olarak tüm zor şartlara rağmen tüplü LPG ve birlikte kullanabilecekleri ocak, katalitik soba gibi ürünlerle, depremin ilk saatleri itibari ile bölgedeki afetzedelerimizin yardımına koştuk. Ancak LPG'nin sadece afetlerde hatırlanacak bir ürün olmadığına inanıyoruz. Baktığımızda 2,1 milyon ton tüplü pazarı bugün 600 bin tona gelmiş durumda. Daralan pazarda yaşamaya gayret eden 6 bin bayi, bunların aileleri ve çalışanlarını da düşünürseniz yaklaşık 50 bin kişinin geçimini sağladığı bir pazardan bahsediyoruz. Sektörümüzün daha rantabl ve verimli kullanılabilmesi için gerekli destek ve düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü LPG, varlığı çok kıymetli bir ürün olmasının yanında, aynı zamanda erişebilir, güvenilir ve sürdürülebilir yakıt olma konusunda da emsalsiz olan bir ürün."

Aratay, Türkiye'nin karbon azaltma politikaları kapsamında 2053 karbon nötr hedefine değinerek, "Türkiye'nin bu yolculuğunda özellikle otogaz sektörünün taşımacılık alanındaki kullanımı sayesinde karbon ayak izinin azaltılmasında alternatif olarak çok ciddi bir pay alacağına inanıyoruz. LPG ülkemizin bu hedeflere yolculuğunda çok önemli bir alternatif yakıt olarak görev üstelenebilir. Çünkü karbon sıfır hedefine giden yolda bir geçiş yakıtı olarak hala LPG'nin bir alternatifi yok. Ayrıca Türkiye LPG Derneği olarak LPG'nin ne kadar temiz olduğuna ilişkin de Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şu anda çalışmanın ikinci aşamasındayız. Bu çalışma ile LPG'nin diğer potansiyel yakıtlar ile karbon ayak izinin karşılaştırılmasını yapacağız. Tamamlandığında bunu matematiksel olarak da rakamsal olarak da açıklayabilecek boyuta geleceğiz." bilgisini paylaştı.