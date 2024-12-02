Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
Uşak'ta otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 13:26, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:27
A.A. (51) yönetimindeki 64 AT 166 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Sunar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.