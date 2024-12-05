Yenidoğan çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettikleri gerekçesiyle dün 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli yakalanmıştı.

Şüpheliler, burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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