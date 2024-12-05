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Yenidoğan çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 14:45, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:01
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettikleri gerekçesiyle dün 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli yakalanmıştı.

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