Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı. Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Durumları iyi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çift kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya'ya hareket ettiler.

Cenaze törenine katıldılar

Daha sonra Kılıçdaroğlu çifti tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı. Cenaze töreninin ardından Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Kılıçdaroğlu çifti, cenaze töreni sonrası Ankara'ya hareket ettiler.