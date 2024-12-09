- "İç cephemizi genişletmemiz ülkemizin hayrına olacaktır"

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Suriye'de yuvalanan bölücü terör örgütü belası tamamen ortadan kaldırılmadan; Suriye'de anayasal düzen, huzur ve güvenlik sağlanmadan Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri meşrudur, hukukidir, gereklidir." dedi.

MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz aldı.

Akçay, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin ekonomideki büyük zorlukları geride bıraktığını, felaket senaryolarını alt ettiğini söyleyen Akçay, "Geçtiğimiz yıl, uluslararası standartlara uygun, kurallara dayalı, iyi planlanmış bir ekonomik program başlatılmıştır. Programın nihai amacı, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için fiyat istikrarı, bütçe disiplini, sürdürülebilir cari açık ve yapısal reformlar en temel unsurlardır. Türkiye'nin ekonomi gündemi üzerine konuşurken, milletimizin her bir ferdinin emek ve alın teriyle katkı sunduğu mücadelenin parçası olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bilinçle Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere baktığımızda ekonomi yönetiminin güven veren kararları ve istikrar vadeden tedbirler ile yürüdüğünü görmekten memnunuz." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Hayat pahalılığı kaderimiz olmayacak"

Erkan Akçay, Türkiye'nin, 2022'de 19'uncu sırada olduğu küresel ekonomiler arasında, 2023'te 17'nci sıraya yükseldiğini belirterek, "Alınan makro tedbirler sayesinde 2023 yılının ikinci yarısından itibaren Türk lirasında istikrar sağlanmış ve kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisi önemli ölçüde azaltılmıştır." diye konuştu.

Güçlü Türkiye için güçlü ekonomi; güçlü ekonomi için yatırım, yerli üretim ve istihdamın en önemli hedefleri olduğunu ifade eden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasal istikrarı ekonomik istikrarla perçinlemek azmindeyiz. Önceliğimiz; enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasıdır. Türkiye ekonomisi zor ve sorunlu süreçleri geride bırakmıştır. Ekonomik huzur ve güvenliğimizi tehdit eden dalgalanmalar zayıflamıştır. 2025 yılı bütçesinin 'İstikrar, icraat ve kalkınma' temasıyla hazırlanması memnuniyet vericidir. Sosyal refahın ve ekonomik kalkınmanın öncelik haline getirilmesi, büyümenin sağladığı imkanların toplumun tüm kesimleriyle paylaşılmasına yönelik hedeflerimiz, 2025 yılına umutlu bakmamızı sağlamaktadır. Hayat pahalılığı kaderimiz olmayacaktır. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninden sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü iktidar ile aziz milletimizin desteğiyle çıkacağız. Ekmeğimizi büyütecek, sofralarımızı dolduracağız. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Para, maliye ve gelir politikalarının tam bir uyum içinde uygulanması, mali disipline özen gösterilmesi, tasarruf oranlarının artması ve yapısal reformların gündemde tutulması, vatandaşlarımızın yaşamına ve ülkemizin ekonomik yapısına olumlu yansıyacaktır. Ekonomideki istikrar, huzur ve refah, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar garantisiyle gelişecektir."

- "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri meşru, hukuki, gereklidir"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, herkesin, siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun, terörün her türlüsüne karşı tek vücut olarak hareket etme mecburiyeti olduğunun altını çizerek, "Bugün, teröre karşı verdiğimiz mücadelede, herkes omuz omuza durmalıdır. Biz, Türk milleti olarak ne geçmişte ne de bugün teröristlerin tehdit ve şantajlarına, dış güçlerin oyunlarına boyun eğmedik ve asla eğmeyeceğiz. Terörle mücadelede, en güçlü silahımız milletimizin birliği, kardeşliği ve kaderdaşlığı ile topyekun, amasız, fakatsız karşı duruşumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politikada hem sahada hem masada meselelere mahkum değil hakim olduğunu vurgulayan Akçay, "Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in güvenliği Beyrut'tan, Şam'dan, Bağdat'tan başlar velhasıl Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği ve bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalıdır. Bu nedenle komşularımızın istikrarı Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çok önemlidir. Bu coğrafyalara sırtımızı dönemeyiz, buralardaki mazlumların çığlıklarını duymazdan gelemeyiz." şeklinde konuştu.

Erkan Akçay, Suriye'de 14 yıldır devam eden istikrarsızlık neticesinde 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrildiğini anımsatarak, "Sonda söyleyeceğimizi başta ifade edelim, Türkiye Cumhuriyetinin, hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur. Fakat kutsal vatan topraklarımızda gözü olanlara, bu hain emelleri destekleyenlere ve terörün sırtını sıvazlayanlara hiçbir yerde müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Suriye'de yuvalanan bölücü terör örgütü belası tamamen ortadan kaldırılmadan, Suriye'de anayasal düzen, huzur ve güvenlik sağlanmadan, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri meşrudur, hukukidir, gereklidir." dedi.

Beşşar Esad'ın, yıllarca kan kusturduğu Suriye'den "onursuzca kaçtığını" dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncelikleri, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenerek sınır güvenliğimizin sağlanması, Suriye'nin yeniden imarı ve mülteci konusudur. Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerinin tamamen ortadan kaldırılması önceliğimizdir. Huzurun ve barışın hakim olduğu; hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm Suriye vatandaşlarının temsil edildiği, hak ve özgürlüklerinin teminat altına alındığı, farklı kimliklerin yan yana barış içinde yaşadığı, terörden arınmış huzur içinde yaşayan üniter bir Suriye en büyük temennimizdir. Kapsayıcı anayasa hazırlanmalı, adil ve şeffaf seçimler yapılmalı, Suriye'deki terör yapılanmalarına son verilerek barış ve huzur ortamı sağlanmalıdır."

Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ, PKK/YPG gibi terör örgütleri ve uzantılarının fırsatçılık yapmasının engellenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "Herhangi bir PKK uzantısının Suriye'de meşru bir aktör olarak görülemeyeceğinin altını çizmek isterim. Bunun yanı sıra sınırlarımızın hemen ötesinde konuşlanan terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinden rahatsızlık duyanların büyük bir yanlışlık; demokrasi ile hukuka aykırı bir tutum içinde olduğunu da vurgulamak isterim." diye konuştu.

- "İç cephemizi genişletmemiz ülkemizin hayrına olacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

2025 yılı bütçesinin, Cumhur İttifakı'nın diğer bütçelerinde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafına ihtiyaç duyduğu yatırımı götüren, reel kesimi destekleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmış; toplumsal refahı, ekonomik ve mali istikrarı gözeten bir bütçe olduğunu belirten Kılıç, MHP 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede giderek genişleyen ve dünyayı sarmakta olan yangın karşısında dönüm noktası oluşturan bir çağrı yaptığını ifade eden Kılıç, bu davetin, yalnızca içeriye değil, dışarıya da güçlü bir mesaj ilettiğini vurguladı. Kılıç, şöyle konuştu:

"Yerel siyasi figürlerin yanı sıra uluslararası güç odaklarına yönelik bir adım olarak öne çıkmaktadır. Genel Başkanımızın yaptığı bu çağrı, küresel aktörlerin bölgedeki planlarını altüst etmiştir. Kirli hesapları bir çırpıda bozmuş, tuzakları bertaraf etmiştir. Coğrafyamızda söz sahibi ve egemen olanın kim olduğu; milletin vicdanını temsil eden, varlık refleksini yansıtan en kararlı siyasi partinin liderinin ifadeleriyle bir kez daha hatırlatılmıştır. Dört bir tarafımızda devam eden çatışmalara karşın, iç cephemizi genişletmemiz ülkemizin hayrına olacaktır. Çünkü söz konusu vatandır, vakit tamamdır."

- "Hedefte Türkiye var"

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, ateş çemberinin Türkiye'ye doğru geldiğine işaret ederek, "emperyalizmin bölgedeki son taşeronu İsrail'in" faaliyetlerinin Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını tehdit ettiğini belirtti. İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'da kurulan bölge devletlerinin hemen hepsinin haritalarının İngiliz siyaset mühendisliğinin mahsulü olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Gazze başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze'deki mezalimin gölgesindeki Batı Şeria'da Filistinlileri yerlerinden etmeye ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefi, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarda da açıkça görülmektedir. Hedefte Türkiye vardır. Kudretli devletimiz her türlü tehdidi ve tehlikeyi bir çırpıda bertaraf edecek güçtedir Allah'a şükür."

Filiz Kılıç, Türkiye'nin İsrail'i durdurmak ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni esas alan kalıcı barışı tesis etmek için ikili ve çok taraflı platformlarda gereken gayreti gösterdiğini de söyledi.

Suriye halkının, 7 Aralık 2024 itibarıyla ülkelerinin geleceğini kendi iradeleriyle belirleyebilecekleri yeni bir döneme adım attığını dile getiren Kılıç, "Türkiye, Suriye'nin yeniden inşası, toprak bütünlüğünün korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye kararlıdır. Geçmişte olduğu gibi şimdi de kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, Türkiye'ye musallat olabilecek, bölgesel krizi yaygınlaştıracak hiçbir silahlı hareketlenme ve hesaplaşmayı doğru ve meşru göremeyeceklerini vurgulayan Kılıç, "Son 6 günden bugüne yaşanan gelişmeler ışığında, bir kez daha anlaşılmıştır ki; tüm dünya bir yana, Türkiye bir yanadır ve Türkiye, büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde güç olmasının yanı sıra küresel güç konumuna gelmiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda dünyaya hem barışı hem de nizamı getirecek yegane güç Türkiye'dir. Esad kaçmış, Suriye vatanı milletiyle buluşmuştur. Diktatörlük bir kez daha yenilgiye uğramıştır. Türk gittiği her yere barışı götürendir. Şen olasın Halep, kutlu olasın Şam; darısı Suriye'nin kuzeydoğusuna. Türkiye'nin elini tutan kazanır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Türk milletinin birliğinin, dirliğinin bozulması için çalışan hainlerin, Türkiye düşmanlarının, PKK'yı Kürt kardeşlerimize mal etmeye çalışan bedhahların oyunlarını bozma mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." diyen Kılıç, Türk ile Kürt'ün kardeş olduğunu, bölücü ve şifreli mesajlarla Türk ve Kürt'ü ayırmak isteyenlerin millet düşmanı olduğunu ifade etti.