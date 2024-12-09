2 şüphelinin midelerinden 94 kapsül halinde metamfetamin çıkarıldı

Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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