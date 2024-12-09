2 şüphelinin midelerinden 94 kapsül halinde metamfetamin çıkarıldı
Muş'ta İran uyruklu 2 kişinin midelerinden 94 adet kapsül halinde 928 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. İran uyruklu şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 20:21, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:22
MUŞ (AA) - Muş'ta midelerinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.
İran uyruklu 2 şüphelinin illere uyuşturucu taşıyacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
6 Aralık'ta uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin midesinden 94 kapsül içerisinde 928 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İran uyruklu şüpheliler, mahkemece tutuklandı.