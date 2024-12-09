Tip 1 diyabet hastaları için glikoz izleme cihazları SGK kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir müjde verdi.

Erdoğan, yapılan düzenleme ile 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Daha önce de Tip 1 diyabet hastalığı ile mücadele eden evlatlar ve aileleri için glikoz takibi cihazlarının geri ödeme kapsamında olduğunu belirten Erdoğan, yeni düzenleme ile bu cihazların 15 yaş altındaki çocuklar için de temin edilebileceğini vurguladı.

Erdoğan: ''Tip 1 diyabet hastalığı ile mücadele eden evlatlarımız ve ailelerine yönelik olarak glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz.'' açıklamasında bulundu.