Direksiyonun başına neden Colani geçti?

61 yıllık baas rejiminin devrildiği Suriye, tarihi günlere tanıklık ediyor.

"Bundan sonra ne olacak?" sorusu yanıtı ararken, Türkiye'den gerçekleşen üst düzey ziyaret, bir anda dikkatleri başkent Şam'da topladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dünyanın en büyük ve en eski ibadethanelerinden biri olan Emevi Camii'nde namaz kıldı.İzdiham arasında gerçekleşen ziyarette en çok dikkat çeken detaylardan biri de, Heyet Tahrir Eş-şam lideri Ebu Muhammed Colani'nin, kamuflajları çıkararak takım elbise giymesi ve Kalın'ın makam aracını kullanması oldu.

tv100'ün edindiği çok özel bilgiye göre bunun nedeni 13 yıldır bölgede çözüm için çabalayan Türkiye'ye duyulan saygıydı.

Üst düzey ziyaretten memnuniyet duyan Colani, Kalın'a yakın ilgi gösterdi. Colani'nin Şamlı olduğu ve kenti bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Colani geçti.

MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Şam'da,

MİT Başkanı, Katar İstihbarat Şefi, HTŞ lideri Colani ve geçici hükümet başkanı Beşir, Şamda toplantı yapıyor.



Tam bu sırada Rakka ve Haseke'de Suriyeliler PKK ve ABD işgaline karşı sokaklara dökülüyor.

Halk PKK işaretlerini indirip Suriye. pic.twitter.com/9SxMOvcSVB İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 12, 2024

Sokak ve caddelerde güçlükle ilerleyebildi ikilinin konvoyu. Esad'ın zulmünden kurtulan suriyeliler, Türk heyetini sevinçle karşıladı.

İkili ve beraberindekiler daha sonra kente hakim tepeden Şam'ı gözlemledi. Colani, doğduğu toprakların tanık olduklarını geçmişten günümüze tek tek anlattı. Ardından da Emevi camii'ne doğru ilerleyiş başladı.

MİT Başkanı'nın geleceğinden kimsenin haberi yoktu.

Avlusu, Baas rejimi çöktüğü günden bu yana tıklım tıklım dolu olan camiye girildiğinde ise kalabalık, karşılarında gördüğü Kalın'a akın etti.

Araç, güçlükle ilerleyebildi. Kapılar, izdiham nedeniyle zor açıldı. MİT Başkanı'na Türkçe "hoş geldin" diyenler oldu.

Kalın ile Colani arasındaki ilk temasta ise 3 ana başlık masaya yatırıldı.

Suriye'nin sınır güvenliği, sığınmacıların geri dönüşlerinin insani şartlarda sağlanması ve ülkenin yeniden inşası.

13 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Suriye'de taş üstünde taş kalmamış durumda. Altyapı olmadığı gibi üst yapı da yok.

Tüm olumsuzluklara karşın, halk Esad zulmünden kurtulmayı kutluyor.