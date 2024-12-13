Öğretmenlik Meslek Kanunu ve son durum
7528 sayılı yasa ÖMK) yürürlüğe girdi fakat geçici maddelere göre işleyecek bir takvim var.
Kariyer basamakları(uzman/başöğretmenlik), sözleşmeli öğretmen alımı ve atama
süreci, milli eğitim akademisinin kuruluş süreçleri nasıl olacak?
Yönetmelikte son durum nedir? Bu yazımızda ele alacağız.Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Son Durum
TBMM'de kabul edilen 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu 18.10.2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Kanunda yer alan geçici madde;
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Kanun ile Akademiye verilen görevler 1/1/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir."
Şeklinde olup yürürlük maddesi ise;
"Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Kanunun;
a) 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 21 inci maddeleri 1/9/2025 tarihinde,
b) 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri 1/1/2025 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."
Şeklindedir.
Bu durumda;
1- Milli Eğitim Akademisi 1.1.2025 itibari ile kurulmuş olacak. Geçici madde
ile akademinin yapacağı görevlerin akademi kuruluna kadar Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine yönelik hüküm de 1.1.2025
itibariyle anlamını yetirmiş olacak. Genel müdürlük kaldırılacak desek yeridir.
2- Sözleşmeli öğretmen alımı, atanması ile ilgili süreçler ise 1.9.2025 tarihine
kadar eski kanun hükümlerine göre devam edecek. Yani 2024 KPSS ye girenler için
2025 yılında (Eylül 2025 e kadar) öğretmen alımı ve atanmaları eski mevzuata
göre sözlü sınav vs süreçleri ile devam edecek.
3- Sözleşmeli öğretmen alımlarında 1.9.2025'ten sonra ise sözlü sınavın akademi
eğitimi vs devreye girecek. Adaylardan atanacaklara ilişkin olarak KPSS yerine
getirilecek AGS (Akademiye Giriş Sınavı) ile tespit yapılacak. Tespit sonrasında
akademik eğitimi süreçleri sonrası tercih alınıp atamaları yapılacak.
4- Kariyer basamaklarında (uzman/başöğretmen) süreçleri 1.1.2025 itibarıyla
akademi tarafından yürütülmesi gerekiyor. Kanuna göre akademinin yapacağı eğitim
sonrası süreç tamamlanıyor. Bu eğitimler; 31.12.2024'e kadar Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevi ama 1.1.2025 itibarıyla görev akademide.
5- Kariyer basamaklarına ilişkin beklenen yönetmelik yılbaşına kadar çıkarsa
durum farklı, çıkmazsa daha farklı olacaktır. Her ne kadar yönetmelik yayım
aşamasına gelmişse de yayımlanma tarihi ve uygulama takvimi önemli olacak.
6- Daha önce de belirttiğimiz üzere geçici maddeden yararlanacak öğretmenlerin
(20 yılını dolduranların başöğretmen haklarından yararlanmaları) yönetmelikle
belirlenecek eğitimi tamamlamaları gerekiyor. (Sınav yok)
7- Son gelen bilgilere göre kariyer basamakları için öğretmenlere 60 saat online,
20 saat yüz yüze eğitim öngörülüyor. Tabii ki yönetmelik çıkınca netleşecek
ama gelen bilgiler bu yönde.
8- Eğitim süreci de düşünüldüğünde öğretmenlerin beklentisi olan 15 Ocak 2025
maaşına sürecin yetişmesi çok zor görünüyor.
9- Bu noktada (zamanın daraldığı noktasında) daha önce de uyarıların yanı sıra
süreç ile ilgili bilgilendirme de yapmıştık.
https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html
https://maksutbalmuk.com.tr/omk-meclisten-gecti-simdi-ne-olacak.html
10- Yönetmelik için diğer kurumlardan/ilgili bakanlıklardan görüş alma aşamalarının
tamamlandığını da söyleyebiliriz.
11- Kanunun diğer maddeleri ise 18.10.2024'de yürürlüğe girmişti. Buna rağmen
MEB kanun doğrultusunda hiçbir düzenleme yapmadı. Hatta kanuna rağmen norm fazlası
atama süreçleri dahil bir çok uygulama eski mevzuata göre devam etti/ediyor.
Örnek:
https://maksutbalmuk.com.tr/ogretmenlerin-norm-fazlasi-atamalari-hukuki-mi.html
https://www.memurlar.net/haber/1117675/valilikler-norm-fazlasi-ogretmenleri-resen-atayabilirler-mi.html
12- MEB'in bu noktada da düzenlemeler yapması gerekiyor.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar