219 milyon TL'lik 'kripto para' dolandırıcılığına 6 tutuklama

Ankara'da yüksek kazanç vaadiyle kripto para sistemi içinde vatandaşlardan para toplayıp 219 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 şüpheli, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda; B.A., A.D., M.S., N.S., İ.S. ve E.O. isimli şüphelilerin yüksek kazanç sağlamak vaadiyle kripto para sistemi içerisinde elde ettikleri paraları hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak kendi oluşturdukları soğuk cüzdan kripto hesabına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu şekilde ilk belirlemelere göre 219 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)