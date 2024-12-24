İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
3 Bakan Balıkesir'e gitti
3 Bakan Balıkesir'e gitti
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Güvenpark'taki reklam panosu yargıya taşındı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
Sahipsiz köpek davasında ABB'ye tazminat kararı
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
12 ilde hileli gıda: Dana eti yerine At ve Eşek eti sattılar
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş
10 kurum toplamda 140 personel alacak
10 kurum toplamda 140 personel alacak
Ana sayfaHaberler YaşamAna sayfaHaberler Adli Olaylar

İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor

2024 yılında icra dairelerine 9 milyon 77 bin yeni dosya gönderilirken, derdest dosya sayısı 22 milyon 673 bine ulaştı. İlk 11 ayda yaklaşık 7,7 milyon dosya sonuçlandırılsa da iş yükü azalmadı. Yeni dosya sayısında düşüş yaşansa da mevcut dosya artışı dikkat çekiyor.

Haber Giriş : 24 Aralık 2024 23:52, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:52
Yazdır
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor

Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Platformu (UYAP) üzerinden icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, 1 Ocak - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 9 milyon 77 bin olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, yeni dosya sayısında dikkat çekici bir azalma yaşanırken, icra dairelerindeki derdest dosya sayısı artış gösterdi.

Bir yıllık süreçte düşüş yaşandı

2023'ün aynı döneminde, icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 13 milyon 291 bin olarak kayıtlara geçmişti. Cumhuriyet'in haberine göre bu, yeni açılan dosyalarda bir yıllık süreçte önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

İşlemden kaldırılan dosyalar

2024'ün ilk 11 ayında 7 milyon 712 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Buna rağmen, icra dairelerinde derdest dosya sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Derdest dosya sayısında artış

UYAP üzerinden açılan ve halen icra dairelerinde işlem gören dosya sayısı, 20 Aralık itibarıyla 22 milyon 673 bine ulaştı. Bu rakam, 2023'e kıyasla net bir artışı işaret ediyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre derdest dosya sayısındaki artış 1 milyon 49 bin olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber