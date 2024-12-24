Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nı resmi tatil ilan etti
Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 19:57, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 20:00
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.
Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.