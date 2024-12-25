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Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 01:58, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 02:03
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Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "valilik veya vergi dairesi başkanlığınca" ibaresi "defterdarlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Gelir idaresi grup müdürlerinin görev yaptıkları Defterdarlıklarda dört yıl hizmet süresini tamamlamaları esastır. Göreve başladıktan sonra mazeretleri ortaya çıkanlar ile bulundukları yerde dört yıllık hizmet süresini dolduranların durumu; kadro ve ihtiyaç, hizmetin gereği ve ilgililerin mazeretleri doğrultusunda her yıl Başkanlıkça değerlendirilir. Mazeretlerin değerlendirilmesinde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Grup müdürü ihtiyacı olan illerde bulunanların görev süreleri birer yıllık dönemler halinde uzatılabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Bakanlıkta geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi ve intibak

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümünün geçici 3 üncü maddesi uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığında yer değiştirmeye tabi unvanlardaki kadrolara atanan personelin Bakanlıkta yer değiştirmeye tabi olarak 1/9/2024 tarihine kadar çalıştıkları sürelerin tamamı, 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki 1 sayılı Cetvelde belirlenen bölgelerdeki hizmet süreleri esas alınarak Ek-1'de yer alan hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

(2) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki 1 sayılı Cetvelde yer alan 6 ncı hizmet bölgesinde geçen zorunlu çalışma süreleri, Ek-1'de yer alan 5 inci hizmet bölgesinde geçmiş sayılır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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