Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği yayımlandı

28 Aralık 2024 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 32766

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda düzenlenen yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5597 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mükellef ve Muafiyet

Harcın mükellefi

MADDE 3- (1) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Harçtan muaf olanlar

MADDE 4- (1) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;

a) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

b) 7 yaşını doldurmamış olanlar,

c) Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

d) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar,

harçtan muaftır.

(2) Yurt dışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurt dışında oturma izni bulunduğunu veya 7 yaşını doldurmadığını belgelendirmek zorundadır.

(3) Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanır.

(4) Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama, Kontrol İşlemleri ve İade Uygulaması

Harcın tutarı

MADDE 5- (1) Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınacak harç tutarı, çıkış tarihi itibarıyla geçerli olan tutardır.

(2) Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL'dir.

(3) İlgili yılda uygulanan harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Türk lirasına kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

(4) Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan harcın uygulanacağı yılın ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılır ve bu harç ödemeleri için fark istenmez.

ÖRNEK: 3/1/2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapacak Bay (M), yurt dışına çıkış harcını 31/12/2024 tarihinde geçerli tutar olan 500 TL üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ödemiştir. Bay (M) Ocak ayının 10 uncu günü sonuna kadar yurt dışına çıkış yaptığında, bu çıkışı için ilave harç ödemesine gerek bulunmamaktadır.

3/1/2025 tarihinde yurt dışına çıkacak olan Bay (M)'nin, yurt dışına çıkış harcını 2/1/2025 tarihinde ödemek istemesi halinde ise 2025 yılı için geçerli harç tutarını ödemesi gerekmektedir.

Bay (M)'nin, 3/1/2025 tarihi yerine 11/1/2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapması durumunda ise her halükarda 2025 yılı için belirlenen harç tutarını ödemesi gerektiği tabiidir.

Ödeme

MADDE 6- (1) Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilir.

Yurt dışına çıkış harcının kontrolü

MADDE 7- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında, harcın ödenmesine veya muafiyet uygulanmasına ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılır.

(2) Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilir, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenir.

(3) Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine makbuz karşılığında yapılan ödemelerde harç ödemesine ait makbuz, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilir.

İade uygulaması

MADDE 8- (1) Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde;

a) Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla tahsil olunan harçlar bakımından ödemenin yapıldığı vergi dairesine,

b) Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerince tahsil olunan harçlarda ödemenin yapıldığı yere,

mükellefler tarafından başvurulması ve ilgili belgelerin ibrazı üzerine iade işlemi gerçekleştirilir.

(2) Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9- (1) 30/3/2007 tarihli ve 26478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli harç tutarı olan 500 TL üzerinden alınan yurt dışına çıkış harç pulları, 10/1/2025 günü sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlar için kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.