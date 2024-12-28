Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir.

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir.

Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.