Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2024 16:48, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.