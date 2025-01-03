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Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin gönüllü dönüşleri artarak devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüş süreçlerinin hız kazandığını belirtti. "Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, geri dönüşler artarak devam edecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 17:06, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:06
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Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin gönüllü dönüşleri artarak devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusunun ana gündem maddesi olduğu bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantıya, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

"Tarihin Doğru Tarafında Yer Aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Bakan Yerlikaya, "Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri artarak devam edecektir." dedi.

STK ve Devlet Desteği Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, geri dönüş sürecinde devletin ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyelilere destek sağladığını belirtti. Göç politikalarının uluslararası hukuk, insan hakları ve milli menfaatler doğrultusunda yönetildiğini vurgulayan Yerlikaya, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmediğini ifade etti.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili süreç, uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, Türkiye'nin göç yönetimi politikasının sürdürülebilirliğini ve insani yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

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