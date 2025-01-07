Çin'de 7,1 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü var

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

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