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TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!

TOKİ sosyal konut projesi başvurularına dair araştırmalar hız kazandı. Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:23
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TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "

250 Bin Sosyal Konut Projesi

" çevre dostu yapılarla dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunacak. Proje, sıfır atık anlayışıyla yerel ve yatay mimariyi esas alacak şekilde hayata geçirilecek.

Başvuru tarihlerine ilişkin detayların açıklanması beklenirken, vatandaşlar TOKİ sosyal konut projeleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ, 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihlerini henüz netleşmedi. Konuya dair detaylı bilginin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla duyurulması bekleniyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 250 bin sosyal konut için ihale tarihlerinin belirlendiği açıklandı. Paylaşımda, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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