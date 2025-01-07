38 yaşındaki polis memuru, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Tuncay Pekel, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pekel'in cenazesi tören için İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği bahçesine getirildi. Düzenlenen törene ailesi, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gül, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve emniyet teşkilatı katıldı. Şehidin yakınları, tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Pekel'in cenazesi, götürüldüğü Çankaya Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.