TİTCK bir firmaya ait mide balonu sisteminin uygulanmasını durdurdu
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına karar verdi.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) "Mide balonu artık yasak" başlıklı haber ilişkin resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TİTCK 02.01.2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin
tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir
amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya
teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki
ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır.
Fransa, söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda
risk yaratabildiği görüşünden hareketle bu firmaya ait mide balonu sisteminin
ülkesinde uygulanmasını yasaklamış, ürünün tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle
AB Komisyonu'na başvurmuştur.
T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur.