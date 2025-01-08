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Trafik yoğunluğunda korkutan rapor: İstanbul dünya lideri oldu

İstanbul trafikte zirveye çıktı. Inrix 2024 raporuna göre İstanbul trafik yoğunluğunda New York'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rapora göre İstanbullular yılda ortalama 105 saatlerini trafikte geçirirken, bu süre geçen yıla göre yüzde 15 arttı.

Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:05, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:07
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Trafik yoğunluğunda korkutan rapor: İstanbul dünya lideri oldu

İstanbulluları çıldırtan trafik yoğunluğu, her geçen gün artmaya devam ediyor.

Mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde zirve noktasına görmeye alışık olduğumuz trafik, artık tüm güne yayılıyor.

Inrix'in 2024 raporuna göre İstanbul dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir oldu. Sürücüler yılda 105 saatlerini trafikte geçirirken, bu süre geçen yıla göre yüzde 15 arttı. İstanbul'un zirveye çıktığı sıralamada, New York ikinci sıraya geriledi.

Inrix'in 2024 yılı trafik analizi raporuna göre, İstanbul dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir olarak zirveye yerleşti. Raporda, sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle yollarda geçirdiği süreler incelendi ve İstanbul'da bu süre yıllık 105 saate ulaştı. Bu, bir önceki yıla kıyasla %15 oranında bir artış anlamına geliyor.

İstanbul birinciliği New York'un elinden aldı

Karar'da yer alan habere göre; geçen yıl listede altıncı sırada bulunan İstanbul, 2024'te trafik yoğunluğunda yaşanan artışla birinciliği New York'un elinden aldı. New York ikinci sıraya gerilerken, Chicago üçüncü, Meksiko şehri ise dördüncü sırada yer aldı. Bu şehirlerde sürücüler, trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık 97 ila 102 saat arasında zaman kaybı yaşadı.

Paris, 97 saatlik yıllık kayıpla dünya genelinde altıncı, Avrupa sıralamasında ise ikinci sırada yer aldı. Cape Town dokuzuncu sıradaki yerini korurken, Toronto, dünyanın en yoğun trafiğe sahip 25 şehir listesinde son sırada yer aldı.

Pandemi sonrası belirgin şekilde arttı

Inrix raporu, 37 ülkede 1.000'den fazla şehrin trafik yoğunluğu ve ulaşım trendlerini analiz ederek küresel değerlendirmeler sundu. Rapor, pandemi sonrası dönemde trafik sıkışıklığının belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Inrix analisti Bob Pishue, "Pandeminin ilk dönemlerindeki düşük trafik seviyelerinden sonra, 2020'den itibaren trafik hacmi pandemi öncesi seviyelere kademeli olarak geri döndü. Özellikle San Jose, San Francisco ve Seattle gibi teknoloji merkezlerinde, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin azalması, şehir merkezlerine yapılan yolculukları artırdı" dedi. Pishue, hafta sonlarında şehirlerde ekonomik aktivitelerdeki artışın da bu tabloya katkı sağladığını belirtti.

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