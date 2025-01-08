Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı

Her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1.6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikayetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar özellikle sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar:

ZAM ORANI EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek.

Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54.8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.