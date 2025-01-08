Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi
Sanayiciden OSB'lere yoğun ilgi
Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik
Tarımdaki uyuşmazlığa özel rehberlik
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
AK Parti'den genel af açıklaması
AK Parti'den genel af açıklaması
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı

Özel okullarda kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zamlar en fazla yüzde 54.8 olabilecek. Anaokulları ile 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda ise herhangi bir yasal zam oranı yok. Etüt, kırtasiye ve kıyafet gibi ek hizmetlerin zam oranı da yüzde 49.8 olarak belirlendi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:10, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:14
Yazdır
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı

Her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1.6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikayetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar özellikle sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar:

ZAM ORANI EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek.

Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54.8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.

Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 54.8'in üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 55'e yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul 2025-2026 dönemi için ücretini en fazla 154 bin 800 TL yapabilir.

- BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM NE KADAR?

Öte yandan yüzde 54.8'lik artış oranı yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli.

Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dahil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Geçen yıl 300-400 bin TL olan bir lisenin 2025-2026 yılında ücretini 3-4 kat artırması mümkün.

Bazı okulların ilkokul 1'inci sınıf kayıtları 850 bin TL'ye dayandı.

ANAOKULLARINDA DURUM NE?

Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 250 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 450 bin TL olarak belirledi.

MEB BU ZAMLARA KARŞI ÖNLEM ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçen hafta yayımladığı ilgili yönetmelikte kademe geçişleriyle (1, 5, 9'uncu sınıflar) ilgili de bir madde yer aldı. Yönetmeliğe "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ibaresi geldi. Ancak yönetmelikte herhangi bir oran bildirilmiyor.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Özel okullardaki yemek ve servislerde de bu tavan zam oranı geçerli değil. Bu hizmetlerde bir limit yok. Birçok okulda, lise hariç yemek zorunlu.

Yemek ücretleri yıllık 40 bin TL'den başlıyor. Bazı okullarda KDV dahil yemek ücreti yıllık 150 bin TL'yi geçti.

- KİTAP VE KIRTASİYE ÜCRETLERİNE NE OLACAK?

MEB bu yıl özel okulların ara sınıfların kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt, yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb. hizmetlerine de sınır koydu. Yeni ücretler belirlenirken ÜFE + TÜFE/2 formülü kullanılacak. Bu oran da yüzde 49.8. Öte yandan bu yasal sınır yine okulların 1, 5, 9'uncu sınıfları için geçerli değil.

BURSLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Erken kayıt döneminde özel okullar bursluluk sınavları da yapıyor. Bazı okulların sınavları geçen hafta yapıldı. Çoğu okulun sınavları önümüzdeki hafta yapılacak. Sınavların sonucuna göre öğrenciler, yüzde 100'e varan oranlarda burs kazanabilecek.

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ NE KADAR?

Özel okullar 2025-2026 eğitim ücretlerini belirledikten sonra ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyor.

- ÜCRETLER NE ZAMANA KADAR AÇIKLANABİLİR?

Okullar servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini Mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Açıklamayan okullara kayıtlar 2024 ücretlerine göre yapılacak. Okullar servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecekler.

Kaynak: Ceyda Karaaslan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber