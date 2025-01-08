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Onaylanmış kuruluş ve teknik servis olma şartları belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlar ve teknik servislerin başvurularının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:19, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:17
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Onaylanmış kuruluş ve teknik servis olma şartları belirlendi

Bakanlıkça hazırlanan "Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Bakanlık ile söz konusu kuruluşlar ve teknik personelin uyması gereken yükümlülüklerle ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, ilgili kuruluşların gerekli bilgi ve belgelerle yaptığı başvuru Bakanlıkça incelenecek, eksik veya hatalı belge ya da yanlış bilgi tespit edilmesi halinde kuruluşa bu eksikliklerin giderilmesi için 20 iş günü süre verilecek. Bu sürenin sonuna kadar istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda başvuru, en az 6 ay süreyle değerlendirmeye alınmamak üzere iade edilecek.

Kuruluşun, başvuruya esas teknik düzenleme kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olması gerekecek.

Kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin nihai karar, ülke sanayisinin ihtiyacı, uygunluk değerlendirmesinde gelinen seviye, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, kuruluşun teknik ve idari altyapısı ile teknik yeterliliği, performansı ve değerlendirme sonuçları ile şikayetler dikkate alınarak Bakanlık tarafından verilecek.

Görevlendirme, onaylanmış kuruluş için bildirimin Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi'nde, teknik servisler için de Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Bilgi Sistemi'nde (ONTEK) yayımlanmasıyla başlayacak.

Kuruluşun performansı belirli dönemler itibarıyla Bakanlıkça izlenip değerlendirilecek, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kuruluş, görevlendirmesinde esas alınan gereklilikleri sürdürüp sürdürmediğine ve performans değerlendirmesi sonucunda belirlenen eksiklik veya yetersizliklere ilişkin Bakanlık tarafından yılda en az bir defa denetlenecek. Denetimde tespit edilen eksiklikler veya yetersizlikler, Bakanlık ve kuruluş yetkilileri tarafından kayıt altına alınacak. Kuruluş, 20 iş günü içerisinde tespit edilen eksiklikleri tamamlamazsa faaliyetleri ONTEK üzerinden aynı sürede durdurulacak, bu süre boyunca eksiklikleri tamamlanmayan kuruluşun görevlendirmesi iptal edilecek.

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