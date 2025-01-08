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Azerbaycan Hava Yolları'na Rusya engeli! Hava sahasını kapattılar!

Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından kriz devam ediyor. AZAL, Bakü-Kazan-Bakü uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:20, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:20
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Azerbaycan Hava Yolları'na Rusya engeli! Hava sahasını kapattılar!

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Kazan-Bakü uçuşunun iptal edildiğini duyurdu. Seferin iptali, Rusya Federasyonu'nun Kazan kenti üzerindeki hava sahasını kapatma kararı nedeniyle gerçekleşti.

AZAL tarafından yapılan açıklamada, uçuşun bugün gerçekleştirilmesi planlandığı ancak alınan hava sahası kapatma kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirme ve destek çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Uçuş iptali kararıyla ilgili detaylara yer verilen açıklamada, Rusya'nın Kazan bölgesindeki hava sahasının neden kapatıldığına dair bilgi verilmezken, bu tür kararların bölgesel

hava trafiği üzerinde önemli etkiler oluşturduğuna dikkat çekildi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN RUSYA'YA SERT TEPKİ: ADALET İSTİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından, olayın sorumluluğunu Rusya Federasyonu temsilcilerine yükledi. Aliyev, kazada hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarının ölümünden dolayı adalet talep etti.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Aliyev, mürettebatın aileleri ve hayatta kalan uçuş görevlileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Bu trajik olayda vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesinden Rusya Federasyonu temsilcilerinin sorumlu olduğuna inanıyoruz. Adalet istiyoruz, bu felaketin arkasındaki tüm sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sürecin tam şeffaflıkla yürütülmesi ve insani bir yaklaşım sergilenmesi bizim en temel beklentimizdir," ifadelerini kullandı.

KAZA VE KARA KUTULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aliyev, kazaya ilişkin kara kutuların incelendiğini ve uçağın düşüş nedenlerinin aydınlatılması için uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Uçağın düşmesine Rus Pantsir-S hava savunma sisteminden ateşlenen bir füzenin neden olduğu yönündeki iddialar ise tartışılmaya devam ediyor.

KAZA HAKKINDA BİLİNENLER

Bakü'den Grozni'ye sefer yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan 5 mürettebat ve 62 yolcudan 38'i yaşamını yitirmiş, 29 kişi ise kazadan kurtulmuştu.

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