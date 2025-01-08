17'si 20 milyon TL'lik listedeydi: Etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği anlık nokta istihbarata dayalı operasyonlar ile jandarma ve polisin Türkiye sınırları dahilinde gerçekleştirdiği iç güvenlik operasyonlarında 2024 yılında 4 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü PKK başta olmak üzere FETÖ, MLKP, DHKP-C ve IŞİD gibi mahkeme kararıyla terörden arananların yer aldığı 56 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

17'Sİ 20 MİLYONLUK KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığının 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan 17 terörist geride bıraktığımız 2024 yılında etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın sıkı takibiyle terör örgütü PKK'nın Gara dağı lojistik sorumlusu Yunus Demir, Suriye Mali İşler sorumlusu Nihat Durmuş, silahlı kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Ayten Atalay, sözde Askeri Konsey Üyesi Ali Dinçer, sözde Tabur sorumlusu Şaban Bozan, Diyarbakır-Bitlis-Muş kırsalında 17 askerin şehit edildiği saldırıların faili Ali Demir ile Hakkari Çukurca kırsalında 24 askerin şehit edildiği hain saldırının faili Yaşar Çekik Suriye'de öldürüldü. Yusuf Kalkan ile Ender Budancer Irak'ın Kuzeyinde, Azat Akıncı Mahmur Kampında öldürüldü. İç güvenlik harekatlarında da polis ve jandarma kırmızı kategoride aranan teröristlere ağır darbe vurdu. Sözde Serhat Eyalet sorumlusu Yılmaz Öner Ağrı dağında, Sultan Dağ Batman'daki Mava Dağında, Seyran Çomak Doğubeyazıtta, Veysel Sevinç Şırnak Uludere'de, Zırav Taş Diyarbakır Kulp'ta, Serkan Nazlier Hakkari'de Ramazan Aktaş Mardin'de öldürüldü.