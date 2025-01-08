MİT ve Jandarma iş birliğiyle Suriye uyruklu terörist yakalandı

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu bir PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı. Yapılan istihbarat faaliyetlerinde, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.K.A. (32), güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İki gün önce gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan S.K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.