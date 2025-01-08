Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek K. 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

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