Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3'ü çocuk 8 yaralı
Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 13:10, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:10
Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek K. 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek K. kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.