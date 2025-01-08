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İki otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 14:04, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:20
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Osman Çelik yönetimindeki otomobil ile Ali Köksal idaresindeki otomobil, Derinkuyu-Suvermez kara yolunun Çakıllı Kavşağı'nda çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Osman Çelik ve araçta bulunan babası Burhan Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Köksal ile aracında bulunan Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaşamını yitiren Osman Çelik'in engelli babası Burhan Çelik'i hastanede muayene ettirdikten sonra köyüne döndüğü öğrenildi.

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