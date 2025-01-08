İki otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Sürücülerden Osman Çelik ve araçta bulunan babası Burhan Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Köksal ile aracında bulunan Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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