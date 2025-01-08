SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu yemek kartları, çekleri ve kuponlarına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Yemek kartı/çeki/kuponu yalnızca yemek bedelinin ödenmesinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 14:15, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:15
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili yapılan yemek ödemelerinde prim muafiyeti uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."
Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. pic.twitter.com/LtvoMitsg0SGK (@sgksosyalmedya) January 8, 2025