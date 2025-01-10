Sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumunda yeni gelişme!
Evinde düştükten sonra iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram, dün entübe edilmiş ve sağlık durumu sevenlerini korkutmuştu. Bugün öğle saatlerinde ameliyat edildiği öğrenilen Akbayram, tekrar yoğun bakıma alındı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 18:01, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:02
Evinde dinlenirken yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram bugün ameliyat edildi.
Bir saat süren ameliyat sonrasında tekrar yoğun bakım servisine alınan sanatçının sevenleri, Akbayram'ın sağlığına kavuşmasını dualar eşliğinde bekliyor.