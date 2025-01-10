İnsan kaçakçılığı iddiasıyla bir avukat tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan ve avukat olduğu tespit edilen M.E.Ö. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.