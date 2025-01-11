Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 11 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 09:13, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 09:14
Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yaban para cinsinden tutarlarını gösteren harcırahlar Resmi Gazetede yayımlandı
KKTC ve yurt dışındaki diğer ülkelerde ödenecek gündelikleri gösterir karar için tıklayınız.