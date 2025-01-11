Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı

Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yaban para cinsinden tutarlarını gösteren harcırahlar Resmi Gazetede yayımlandı

KKTC ve yurt dışındaki diğer ülkelerde ödenecek gündelikleri gösterir karar için tıklayınız.