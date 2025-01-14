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MEB, kolaylaştırıcı kişi olma şartlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 122666964 sayılı ve 24.12.2024 tarihli yazılarıyla; Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin velisi/vasisi tarafından kolaylaştırıcı kişi talep edilmesi halinde öğrencilerin üstün yararı gözetilerek kolaylaştırıcı kişi uygulamaları hakkında uygulanması gereken iş ve işlemleri açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:21
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MEB, kolaylaştırıcı kişi olma şartlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 122666964 sayılı ve 24.12.2024 tarihli yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencileri okul ortamında desteklemek üzere ailenin teklifi ve bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin kararı doğrultusunda kolaylaştırıcı kişinin belirlenmesi ve belirlenecek kolaylaştırıcı kişinin sınıf dışında öğrenciye yardımcı olmak üzere okulda bulunması 20.12.2024 tarihli ve E-10096465-020-117317697 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin velisi/vasisi tarafından kolaylaştırıcı kişi talep edilmesi halinde öğrencilerin üstün yararı gözetilerek kolaylaştırıcı kişi uygulamaları aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülecektir.

1.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) geliştirme birimi ailenin teklifi doğrultusunda öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirerek, kolaylaştırıcı kişiye ihtiyaç duyulup duyulmadığına, ihtiyaç duyulması halinde teklif edilen kolaylaştırıcı kişinin öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağına, okulda hangi zamanlarda, hangi ortamlarda ve ne kadar süreyle bulunacağına karar verecektir. Bu hususlara ilişkin bilgilendirme hem kolaylaştırıcı kişiye hem de veliye/vasiye okul yönetimi tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

2.Kolaylaştırıcı kişinin öğrenciye sınıf dışında destek olması esastır. Ancak zorunlu ve acil durumlarda BEP geliştirme birimi kararıyla kısa süreli olarak sınıf içinde de öğrenciye destek verebilir.

3.Kolaylaştırıcı kişi uygulama sürecine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları BEP geliştirme birimi tarafından yürütülecektir. İhtiyacın ortadan kalkması durumunda hizmetin sonlandırılmasına ilişin karar BEP geliştirme birimi tarafından verilecektir.

4.BEP geliştirme birimince kolaylaştırıcı kişi uygulaması takip edilecek ve ihtiyaç halinde öğrencinin gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişiklikler planlanacaktır. Okul yönetimi kolaylaştırıcı kişi uygulamasının, öğrencilerin üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

5.Kolaylaştırıcı kişiye ait adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, ikametgah belgesi, sağlık raporu ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi istenecek, bu belgeler incelenip kontrol edilerek okul yönetimince saklanacaktır. Kolaylaştırıcı Kişi Uygulaması kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Okul yönetimince bu kapsamda kolaylaştırıcı kişi ile KVKK Onam Formu imzalanacaktır.

6.Aile tarafından teklif edilecek kolaylaştırıcı kişinin öncelik sırasıyla;

a)Eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümü lisans programlarından, eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programından, temel eğitim bölümü sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği lisans programlarından, sağlık bilimleri fakültelerinin çocuk gelişimi bölümlerinden, ilgili fakültelerin sosyal hizmet bölümlerinden ya da özel eğitim ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak,

b)Eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olmak,

c)Lisans veya ön lisans mezunu olmak,

ç) a ve b bentlerinde belirtilen lisans programlarında 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,

d)Mesleki ve teknik anadolu liselerinin çocuk gelişimi, özel eğitim bölümü veya hasta ve yaşlı hizmetleri alanı mezun olmak,

e)a, b, c, ç, d bentlerindeki şartları taşıyan kişiler bulunmadığı takdirde anne, baba, vasi ve 18 yaşından büyük kardeş veya aile yakınlarından en az lise mezunu olanlar arasından bir kişi teklif edilebilecektir (Anne, baba, kardeş ve vasi için diploma şartı aranmayacaktır.).

7.Kolaylaştırıcı kişinin ebeveyni dışında bir kişi olması halinde öğrencinin öz bakım ihtiyaçlarını giderebilmesi açısından öncelikli olarak aynı cinsiyette olması gerekmektedir.

8.Kolaylaştırıcı kişinin tüm maaş, SGK işlemleri, özlük hakları vb. hususlar çocuğun velisi/vasisi sorumluluğundadır.

9.Kolaylaştırıcı kişi için istenen belgelerde gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunanlarla ilgili hukuki süreçlerin başlatılması için ilgili mercilere gerekli bildirimler yapılacaktır.

Kolaylaştırıcı kişi uygulamasına ilişkin gerekli iş ve işlemlerin Makam Oluru, mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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