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Barcelona, Real Madrid karşısında 5'ledi: Süper Kupa'yı kazandılar

İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona, Real Madrid'i 5-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 09:48, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:55
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Barcelona, Real Madrid karşısında 5'ledi: Süper Kupa'yı kazandılar

Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile karşılaştı.

Suudi Arabistan'da oynanan maçı Barcelona, 5-2'lik skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Belde kaydetti.

Real Madrid'de 5. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada ise Rodrygo'nun kaydettiği goller, Madrid devine yetmedi. Bu sonuçla Barça, Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ise süre alamadı.

İLK GOL MBAPPE'DEN

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Barça savunmasını eksik yakalayan Real Madrid'de Vinicius, savunma arkasına sarkan Mbappe'yi gördü.

Fransız yıldız, sağ içten uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

LAMINE YAMAL YANIT VERDİ

Yediği golden sonra baskısını artıran Barcelona, Lamine Yamal ile 22. dakikada golü buldu.

Lewa'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yamal, sağ çaprazdan sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

BARCELONA PENALTI KAZANDI

Barcelona, Camavinga'nın Gavi'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.

Fransız futbolcunun, Gavi'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Lewandowski takımını 2-1 öne geçirdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Barcelona farkı bir anda 2'ye çıkardı. Barça'da sağdan atağa katılan Kounde, ceza sahasına iyi bir orta gönderdi.

Kale önünde topa iyi yükselen Raphinha düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

İLK YARI BİTMEDEN FARK 3'E ÇIKTI

Barcelona, Balde'nin 45+10'da attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Yamal'ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği top, karambolde bir anda Balde'nin önünde kaldı.

Sağ köşeye yerden sert vuran Balde topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1e getirdi.

BARCELONA GOL OLDU YAĞDI

Barcelona, ezeli rakibi karşısında adeta işi şova döktü. Karşılaşmanın 48. dakikasında skor 5-1 oldu.

Gavi, savunma arkasına sarkan Raphinha'ya iyi bir top gönderdi.

Yay üzerinden ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız, düzgün bir vuruşla skoru 5-1'e getirdi.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Barcelona'da Wojciech Szczesny, karşılaşmanın 57 dakikasında Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından kırmızı kart gördü.

Mücadeleyi 5-2 kazanan Barcelona, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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