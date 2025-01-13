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Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak. Dağıtım şirketlerinin zamlı fiyatlar için gerekli düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 16:07, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:14
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Akaryakıt fiyatlarına ülke genelinde zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı 50 TL'yi görebilir

Sözcü'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

3 büyükşehirde zamlı fiyatlar

Zam sonrası 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarının şöyle olması öngörülüyor:

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.

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