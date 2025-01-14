Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail ordusu geri çekilme planı sunmadı

İsrail ve Hamas, arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ederken, adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, Hamas'ın kendisine sunulan anlaşma taslağına henüz cevap vermediklerini açıkladı. Hamas yetkilisi, "Anlaşmaya cevap vermedik çünkü İsrail ordusu geri çekilme planını sunmadı" ifadelerini kullanarak, henüz arabuluculara bir cevap iletilmediğini belirtti.