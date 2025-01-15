Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte 15 Ocak 2025 serbest piyasa güncel dolar kuru rakamları...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 09:05, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:06
15 Ocak 2025'te İstanbul serbest piyasada dolar 35,5020 liradan, avro 36,5480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,5000 liradan alınan dolar, 35,5020 liradan satılıyor. 36,5460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu