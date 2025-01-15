Dolar kuru bugün ne kadar?

Serbest piyasada 35,5000 liradan alınan dolar, 35,5020 liradan satılıyor. 36,5460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5480 lira olarak belirlendi.

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