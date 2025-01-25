5510'a tabi memur, emeklilik yaşını beklemek üzere istifa edebilir mi?

Soru : https://www.memurlar.net/haber/1123233/ adresimizde yapmış olduğumuz "2005 girişli memur 20 yıldan sonra yaşı beklemek üzere istifa edebilir mi?" değerlendirmelere ilişkin ziyaretçimizin sorusu. "2008 sonraki giriş yapanlar için durum nasıl? Bir de bu konuda haber yapar mısınız? Hiç bilgi yok."



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 kapsamında olanlar:

8 Eylül 1999 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihinde ilk defa çalışma hayatına başlayan ve bu tarihler arasında ilk defa memur olanların emeklilik şartlarında 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü esas alınır.

Bu hüküm gereği, kadın ve erkek memurlar 25 tam yıl hizmet (borçlanılan süreler, işçi, esnaf olarak geçen süreler, yıpranma payları dahil) + Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşının doldurulması ile emeklilik şartları yerine getirilmiş olmaktadır.



5510 kapsamında olanlar:

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir statüde çalışmamış olmak kaydıyla ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar 5510 kapsamında olurlar.

5510 kapsamında göreve başlayan memurlar için hem kısmi emeklilik, hem de normal emeklilik için belirli hizmet ve yaş şartını yerine getirme şartı aranır, yaş şartı da hizmetlerin dolum tarihlerine göre değişir.



5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde hem genel emeklilik şartları, hem de kısmi emeklilik şartları belirlenmiştir. 5510 kapsamında memur olanların emeklilik şartlarını ne zaman kazanır konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1117185/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Görüleceği üzere, 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girenlerden (5434 ve 5510 kapsamında olanlar için) bu tarihten sonra memur olanların emeklilik kazanımları için mutlaka 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler, yıpranma payları dahil) aranmaktadır.



5510 kapsamında olan memurların emeklilik ikramiyesine hak kazanma şartları konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1092646/ adresimiz,

5510 kapsamında olan memurların hizmet bütünleşmesinde hangi statüden aylık bağlanması gerektiği konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/821965/

https://www.memurlar.net/haber/1055945/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.



5510 kapsamındaki kadın veya erkek memur 25 yıl hizmetten sonra yaşı beklemek üzere istifa sonrası tekrar memurluğa dönme durumu:

Memurluk hizmetlerinden istifalar arasında emeklilik hizmet süresini doldurup da yaş şartını yerine getirecekleri tarihe kadar herhangi bir statüde çalışmadan bekleme uygulaması da bulunmaktadır.

Emeklilik yaşını bekleme süresi fazla olanlar bu süre içerisinde durumlarını değerlendirip istifa etme sürecinden vazgeçme yolunu da düşünmektedirler. Ziyaretçimizin durumu da çalışmadan geçirilecek sürelerde olası oluşabilecek olumsuz durumlarda tekrardan eski memurluk görevine dönülüp dönülemeyeceğidir.



Memurluktan istifa edenlerin memurluğa dönüş yapılabilmesinin kuralları bulunur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu durumları aşağıdaki belirteceğimiz maddelerde barındırmaktadır.

Bu bağlamda memurluktan istifa sonrası dönüş şartları 657 sayılı Kanun Madde 92, 94,95, 96,97 hükümlerinde yer almakta, 657 sayılı Kanun hem 5434, hem de 5510 kapsamındakiler için uygulanan düzenleme olmaktadır.



Bu konudaki değerlendirmelerimiz şöyledir:

5434 kapsamında olanlar için yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizle aynıdır. Yani, memurluktan ayrılanlar için yukarıdaki hükümler işlemektedir. Dolayısıyla da mevzuata uygun istifası kabul edilen memurların açıkta geçirmeleri gereken süre en az 6 ay olmalıdır. Bu süre geçtikten sonra memurluğa dönmeleri mümkün olabilmekte, bu konuda Kurumun karar verilmesine bağlı bir işlem olmaktadır. Ancak, son bir husus olarak şu hususu önemle vurgulamak gerekmektedir.

İstifa sonrası dönüşlerde mutlak surette subjektif değerlendirmeler olmaktadır. Yani istifa ettikten sonra (25 yıl hizmetten sonra) dönüşün, kağıt üstünde mümkün olabileceğini ancak fiiliyatta çok zor olduğunun bilinmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

5510 kapsamında olan memurlar da yukarıda belirtilen hizmet yıllarını tamamladıktan sonra mevzuata uygun istifa edip 5434 kapsamındaki memurlar gibi emeklilik yaşlarını bekleyebileceklerini, sonuçta bu durumu engelleyecek yürürlükte olan mevzuatta herhangi bir hüküm olmadığını, söyleyebiliriz.