Avlanırken arkadaşının kazara vurduğu Cengizhan öldü: 1 gözaltı
Ordu'da fındık bahçesinde avlandıkları sırada kazara tüfek ile arkadaşı Cengizhan Karacı'yı (16) vurarak ölümüne neden olan D.D. (16), gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 19:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:28
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengizhan Karacı, fındık bahçesinde tüfekle avlanırken, yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile kazara vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. D.D. ise savcı talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.