Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özel Öğretim Kurumları Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere "10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilkokul" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ortaokul" ibaresi ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan "ilköğretim kurumlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "aynı müdürlüğe bağlı" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan "ortaokulunu," ibaresi "ortaokulu ve ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okulları," şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) İlköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okullar: Güzel sanatlar müzik ilkokulu, güzel sanatlar müzik ortaokulu, spor ortaokulu ve eğitim, öğretim, yönetim ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen meslek ortaokulunu,"

"k) Tekli eğitim: İlköğretim kurumlarında tek müdürlükçe sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde yapılan eğitim veya iki farklı müdürlük tarafından aynı binada sabah ve öğleden sonra ayrı ayrı yapılan eğitimi,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "kadrolu" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin ikinci cümlesinde yer alan "ücretli öğretmen görevlendirilebilir" ibaresi "görevlendirme yapılır" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "40" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "işlenmek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili birimin de içinde bulunduğu" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"İhtiyaç duyulması halinde kayıt işlemleri sırasında veliden su, elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura istenebilir."

"ç) Farklı program uygulayan ortaokullara kayıt ile varsa alan seçimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "eylül ayının" ibaresi "e-Okul sisteminde sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasını takip eden" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan "engelli raporu bulunan" ibaresi "engelli raporu bulunan/hastanede uzun süreli yatış kararıyla tedavi süreci devam eden" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; 5 inci ve 6 ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7 nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılır. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda yapılır."

"(8) Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır."

"(14) Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşü ile başka okula nakli yapılabilir.

(15) Mecburi ilköğretim çağı içinde olup Açık Öğretim Ortaokulunda öğrenim görmekte iken, velisinin yazılı başvurusu ile örgün ilköğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrencilerin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğrenim belgesindeki sınıf seviyesine uygun örgün ilköğretim kurumlarına nakilleri yapılır. Ancak Açık Öğretim Ortaokulu dönem sınavlarına katılarak bulunduğu sınıfın tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin nakil işlemleri aynı eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılamaz."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) 9/7/2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğine göre denklik istenmeyecek öğrenciler ile azınlık veya yabancı okullardan ve Açık Öğretim Ortaokulu yurt dışı programına kayıtlı mecburi ilköğretim çağında olup resmi okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

(2) Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen ilkokul çağındaki öğrencilerden öğrenim belgesi olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre denkliği yapılarak belirlenen sınıfa alınırlar. Öğrenim belgesi bulunmayan ilkokul çağındaki öğrencilerin sınıf seviyesi ise yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde bir şube müdürü, bir ilkokul müdürü, iki sınıf öğretmeni ve bir rehber öğretmenden oluşan komisyonca belirlenir. İlkokul öğrencileri için seviye tespit sınavı yapılmaz.

(3) Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen ortaokul çağındaki öğrencilerin denklik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yurt dışında bulunması, tutuklu olması," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "sınavla" ibaresi "sınavla/komisyonca" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Bu sınavlar ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde belirtilen usule göre yapılır. İlkokullarda sınav yapılmaz, sınıf seviyesi öğrencinin yaşı ve veli beyanı dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde bir şube müdürü, bir ilkokul müdürü, iki sınıf öğretmeni ve bir rehber öğretmenden oluşan komisyonca belirlenir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı" ibaresi ile "24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "e-Okul sistemine" ibaresinden sonra gelmek üzere "günlük olarak" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "maarif müfettişleri" ibaresi "eğitim müfettişleri/eğitim müfettiş yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendinde yer alan "5" ibaresi "3" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Öğrenci başarısına ve gelişim düzeyine ilişkin bilgiler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak birinci sınıflardan başlamak üzere Gelişim Raporunda gösterilir, ayrıca karne verilmez. Kademeli geçiş tamamlanıncaya kadar diğer sınıflarda karne verilmeye devam edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Eğitim ve Öğretim Yılından" ibaresi "eğitim ve öğretim yılından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "notu" ibaresi "puanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık mobil bilgi servisi" ibaresi "kısa mesaj (SMS)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29- (1) İlkokullarda; Gelişim Raporuna kademeli geçiş süreci tamamlanıncaya kadar karne verilmeye devam edilen sınıflarda, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4'te verilen ölçütler kullanılarak sınıf öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir ve karnede gösterilir."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beceri edinim raporu, gelişim raporu ve öğrenci karnesi

MADDE 30- (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Beceri Edinim Raporu, e-Okul sistemine işlenerek her dönem sonunda bir örneği veliye verilir. Beceri Edinim Raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

(2) İlköğretim kurumlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) İlkokullarda, öğrencilere 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak birinci sınıflardan başlayarak her dönem sonunda öğretmen görüşünü içeren; öğrencilerin davranışları, derslerdeki etkinliği, sosyal etkinlik çalışmaları, devam durumu ve gelişim düzeylerini gösteren Gelişim Raporu verilir. Gelişim Raporu elektronik imza ile imzalanabilir, e-Rapor olarak düzenlenebilir. Kademeli geçiş süreci tamamlanıncaya kadar ilkokulların diğer sınıflarında karne verilmeye devam edilir.

b) Ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

c) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne olarak da düzenlenebilir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "yazılı talebi" ibaresi "ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak okul müdürlüğünce, istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine sınıf tekrarı ile ilgili olarak mayıs ayında yazılı, e-posta veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilir. Sınıf tekrarı ilkokul öğrenimi süresince bir kez yapılır. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokulda tüm derslerden Gelişim Raporundaki bilgileri girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "varsa müdür başyardımcısı ve" ibaresi ile "varsa müdür başyardımcısı, yoksa" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sürelerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ara tatillerde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamındaki görevler ve benzeri konularda Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevleri yerine getirir veya görevlerin yerine getirilmesini sağlar."

"(3) Okul müdürü, Bakanlık tarafından kabul edilen eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasını denetler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin söz konusu eğitim ve öğretim programlarında belirtilen esaslara göre planlanıp uygulanmasına yönelik tedbirler alır."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müdür yardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına "öğretmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Öğretmenlik Mesleği Kanununda tanımlı görevler ile" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun alan öğretmenlerince okutulur. Okulda alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanlarda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur. Beden eğitimi ve oyun, görsel sanatlar ve müzik dersleri, ilgili sınıf öğretmenlerinin talepleri ve söz konusu derslerle ilgili sahip oldukları eğitimler ve bunları gösteren belgeler dikkate alınarak, okul yönetiminin planlaması doğrultusunda bu şubelerin sınıf öğretmenleri arasında karşılıklı ders değişimi yolu ile okutulabilir."

"(7) Öğretmenler; görevlendirildikleri sınavlar, okulda yapılan her türlü resmi toplantılar, Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak programlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısına veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasında yer alan "engelli çocuğu" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu" şeklinde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Dersi boş olan nöbetçi öğretmen bulunmaması durumunda okul müdürü tarafından gerekli tedbirler alınır."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik" ibaresi "14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarında Teşekkür Belgesi ve Takdir Belgesi ile ödüllendirilenlerin belgeleri, şube rehber öğretmeni tarafından karneyle birlikte öğrencilere verilir."

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Varsa müdür başyardımcısı veya müdürün" ibaresi "Müdürün" şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de" ibaresi "ders ücreti karşılığında görev yapanlar da" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığında yer alan "silinmesi" ibaresi "dosyadan çıkarılması" şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, yaptırıma neden olan davranışları bir daha tekrarlamayan ve olumlu davranışları gözlenen öğrencilerin yaptırımlarını dönem sonlarında yapılacak toplantıda alacağı kararla ortadan kaldırabilir. Bu karar öğrencinin e-Okul sistemindeki dosyasından beş iş günü içinde çıkarılır."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "engelli olanlara" ibaresi "özel eğitim ihtiyacı olanlara" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu" ibaresi "9/10/2024 tarihli ve 9014 sayılı Cumhurbaşkanı" şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "16/5/1988 tarihli ve 19816" ibaresi "18/10/2019 tarihli ve 30922" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "müdür başyardımcısı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 (iki)" ibaresi "3 (üç)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Okul" ibaresi "Resmi okul" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "22/8/2001 tarihli ve 24501" ibaresi "23/11/2024 tarihli ve 32731" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İzleme, değerlendirme, rehberlik ve denetim"

"(2) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla her ders yılında en az bir kez, sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri izlenir, değerlendirilir ve öğretmenlere rehberlikte bulunulur. Bu izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmalarının kimler tarafından yapılacağı ve yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Göreve devam eden müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevi halen devam eden müdür başyardımcıları, görev süreleri tamamlanıncaya kadar okul müdürü tarafından verilen ve kendilerine tanımlanmış olan görevleri yapmaya devam ederler."

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin EK-13'ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.