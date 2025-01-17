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Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile birlikte 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 16:05, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:06
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Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına aralarında Dönmez'in de bulunduğu tutuksuz yargılanan 8 müşteki sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbedildiklerini iddia ederek şikayetçi olan M.U. ile H.D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede söz verilen Dönmez, olay günü, parke taşı temini için şirketiyle sözleşme imzaladıkları M.U. ile H.D'yi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle belediyeye davet ettiklerini söyledi.

Görüşme sonrası iş akdinin feshedildiğini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"M.U. ve H.D'den belediyeye olan borcunu ödemesini istedik. Ayrıca 'bizden aldığınız parke taşlarıyla ilgili 580 bin lira belediyeye borcunuz var. Bunu ödeyin, güzel güzel ayrılalım' teklifinde bulundum. Bu teklifi M.U. kabul etmedi. Bana hakaret etti, üzerime yürüdü, gömleğimi çekerek 'Bu parayı alabiliyorsan al, burayı senin başına yıkarım' diye konuştu. Yükselen sesler üzerine dışarıda bekleyen korumam ve şoförüm odaya girerek bana saldıran M.U'ya müdahale etti."

Dönmez, güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşılamamasıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını aktardı.

Duruşmada, diğer tutuksuz sanıkların da ifadesi alındı ve ardından avukatlara söz verildi.

Sanıkların adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddeden mahkeme heyeti, M.U'nun darp raporunun kesin sonuçlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuştu.

Soruşturma kapsamında Kula Belediye Başkanı Dönmez ile belediye personeli M.O.A. ile R.G. tutuklanmıştı. Bu süreçte geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Başkan Dönmez, 29 Temmuz'da, M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Dönmez'in yerine Kula Belediye Meclisi'nde 8 Temmuz'da yapılan seçimde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçilmişti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Belediye Başkanı Dönmez hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, basit tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istenmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı ayrıca belediye personeli E.E. ve K.D, belediye meclis üyeleri K.Ç.B. ve M.Ç. ile Ş.O, Dönmez'in şoförü M.O.A ve koruması R.G. hakkında da çeşitli suçlardan ceza istemişti.

Aynı iddianamede, makam odasında darbedilen müşteki sanıklar M.U. ile H.D. hakkında da "basit yaralama, tehdit, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret" suçlarından ceza istenmişti.

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