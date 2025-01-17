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Erdoğan: Konya Çevre Yolu, şehre kazandırdığımız en önemli yatırımlardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmının açılışını yaptı. Erdoğan, projenin Konya'nın trafik yükünü azaltacağını ve yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlayacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 17:25, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:47
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Erdoğan: Konya Çevre Yolu, şehre kazandırdığımız en önemli yatırımlardan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, yolun Konya'ya ve Türkiye'ye sağlayacağı katkıları vurguladı.

Erdoğan, "İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu, şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktararak şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız." dedi.

Yatırımların Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın ulaşım altyapısına bugüne kadar 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını belirtti. Ayrıca şunları ekledi:

  • Karayolu Gelişimi:

    2002'de 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun, 22 yıl içinde 1286 kilometreye çıkarıldığını belirten Erdoğan, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Aksaray ve Konya-Karaman yollarının hizmete açıldığını ifade etti.

  • Tasarruf ve Çevreye Katkı:

    Erdoğan, çevre yolunun tamamlanmasıyla yıllık toplamda 6 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve karbon emisyonunun 81 bin 400 ton azaltılacağını söyledi.

  • Yeni Açılışlar:

    Bugün açılışı yapılan 30 kilometrelik kesimde 3 köprü, 3 köprülü kavşak, 1 viyadük ve 18 alt geçit yer alıyor. Ayrıca bu bölgeye 44 bin fidan dikildi.

Tören ve Katılımcılar

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi.

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