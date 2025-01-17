İstanbul'da sahte içkiden 6 kişinin ölmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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